PESARO «Il cantiere del nuovo ospedale al via il 30 settembre? Al massimo inizieranno i sondaggi. Giù le mani dai 100 posti letto del Dipartimento di Salute Mentale». Nella conferenza stampa del Pd sulla sanità, c'è stato spazio anche per affrontare il nodo legato al nuovo ospedale di Muraglia. Dopo aver individuato lo studio che si occuperà della progettazione, l'assessore all'Edilizia Sanitaria Francesco Baldelli, in occasione dell'inaugurazione della bretella di Muraglia, poche settimane fa aveva anticipato che i tempi per assegnare l'appalto sono ormai maturi. L'obiettivo di Palazzo Raffaello è quello di avviare il cantiere entro il 30 settembre, come indicato nel cronoprogramma.

Botta e risposta

Il presidente della Commissione Sanità Nicola Baiocchi, a questo proposito ha aggiunto che gli uffici stanno proseguendo l'iter necessario allo spostamento dei reparti e all'insediamento del cantiere. «Iniziare il cantiere per il nuovo ospedale vuol dire avviare i sondaggi per la verifica bellica e archeologica - sostiene Biancani - Metteranno su una piccola ruspa e faranno la foto, così diranno che sono stati avviati i lavori. La realtà è che oggi il secondo bando per la gestione e per gli spazi legati alla cittadella della salute mentale, è scaduto dal 28 febbraio. Spostare 4-5 servizi come quelli, che riguardano migliaia di metri quadri è complicato. La Regione ha fatto fallire la struttura di Villa Fastiggi, marciando verso la privatizzazione di Ortopedia». La diatriba sullo spostamento della Cittadella della Salute Mentale da Muraglia si rinvigorisce, con il botta e risposta tra l'esponente Pd e il consigliere regionale Fdi. Quest'ultimo ha riferito che la Regione farà di tutto per reperire delle strutture consone alle esigenze di chi dovrà essere trasferito. «Baiocchi su questo tema ha avuto pure il coraggio di rispondere - incalza Biancani - dopo che da tre anni solleviamo la questione in consiglio regionale con le nostre interrogazioni. Gli spazi non ci sono, abbiamo fornito diverse soluzioni, hanno fatto bandi che sono andati deserti, ora si accorgono che l'unica soluzione è l'area dell'Apsella. Il male minore sarebbe quello di utilizzare una parte degli spazi di Galantara. Da tre anni deve partire il progetto di recupero del manicomio, che aveva tutti gli spazi. Qualcuno ha avviato un percorso di condivisione con il personale, le famiglie? Zero.

Le accuse

«Dilettanti allo sbaraglio, ad oggi si sono incontrati con il direttore generale Storti (che il primo maggio se ne va) non più di una volta. Giù le mani dai 100 posti letto del Dipartimento di Salute Mentale a Pesaro». Per il nuovo ospedale di Muraglia è previsto un investimento di 204 milioni di euro complessivi di valore, di cui 21 milioni di progettazione, con la superficie utile prevista di circa 70 mila metri quadri. All'interno 382 posti letto che potranno arrivare a 460 in caso di emergenza.