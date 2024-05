PESARO Ricci non molla la presa sulla polemica contro Acquaroli nonostante il governatore abbia respinto al mittente la sua provocazione. «Io in Europa ero candidato 5 anni fa, ha sbagliato tornata elettorale». Nel duello si è inserito però il consigliere regionale Carlo Ciccioli lanciando a sua volta il guanto di sfida al sindaco di Pesaro che a sua volta incalza: «Acquaroli non scappare. Non hai bisogno dei tutor per rispondermi». Quello che chiede Ricci - nella sua campagna elettorale a lunga gittata visto che nel mirino ha senza dubbio più palazzo Raffaello che Strasburgo che il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, accetti il confronto «sul futuro della nostra regione in Europa. Immagino che abbia cose da dire sulle infrastrutture, sull'organizzazione dell'Unione Europea, su come far contare le Marche in ambito europeo, sulla spesa sociale, sulla sanità che va sempre peggio nella nostra regione». Questo quanto postato da Matteo Ricci in un video sui social. «Accetti il confronto. Ho visto - aggiunge Ricci - che Carlo Ciccioli si presta a sostituirla. Eppure, già la nostra è diventata la regione dei tutor: non funziona l'assessorato alla Sanità? E voi avete messo due tutor. Siamo l'unica regione italiana ad avere tre assessori alla Sanità che non riescono, insieme, a fare il lavoro che dovrebbe fare uno. Allo stesso modo, abbiamo un tutor per la società che gestisce gli aeroporti e infine, ora abbiamo Carlo Ciccioli che fa da tutor al Governatore Acquaroli. Si abbia un minimo di dignità: Presidente, accetti il confronto, scelga lei l'emittente tv. Queste elezioni europee sono troppo importanti per le Marche, noi ci confronteremo, con le nostre idee e i nostri valori, affinché quella giornata divenga un momento di riscossa per tutti i marchigiani» ha concluso Ricci.