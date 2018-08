Scoppia lo pneumatico che sta gonfiando: gravi traumi per un 30enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPIGNANO - Giovane rimane ferito in viso ed in altre parti del corpo a causa dell'esplosione di un pneumatico di un trattore che stava gonfiando con il compressore.Il trentenne di Appignano è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Il giovane ha riportato un trauma facciale, cranico, toracico ed al braccio. Il ferito, comunque, non dovrebbe essere in pericolo di vita.