Colpito da uno pneumatico perso da un camion: salvato dall'airbag

APECCHIO - Un pneumatico gemello impazzito di un camion che si spaia, con una gomma che va a rotolarsi nella scarpata e l’altra a finire come un scheggia contro un’auto.Paura ieri mattina in località Molino Mancino a meno di un chilometro da Apecchio, quando un grosso mezzo che marciava in direzione Piobbico ha perso una gomma gemella. La ruota è andata contro un Opel Corsa che veniva in senso contrario, fermandosi contro il cofano dell’auto. I due airbag, aprendosi, hanno salvato la vita al conducente R.C. giovane imprenditore di Apecchio, che per fortuna ha riportato soltanto delle ammaccature. Sul luogo i carabinieri del luogo che dovranno cercare di capire eventuali responsabilità del camionista. Il camion potrebbe aver perso i bulloni strada facendo, uno sarebbe stato ritrovato davanti a un bar di via Dante.