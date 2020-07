Sesto legato e ucciso in casa: due ergastoli e due condanne a 16 anni. Imputati in lacrime

SAN LORENZO In CAMPO - Rosario e lacrime. Due ergastoli e 16 anni per gli altri due correi, imputati per l’omicidio di Sesto Grilli, il 74enne di San Lorenzo in Campo, trovato morto in casa, legato e con un cuscino sul volto lo scorso 17 marzo 2019. E’ questa la sentenza espressa dalla corte d’assise di Pesaro.

La corte presieduta dal giudice Lorenza Mussoni con Di Palma giudice a latere, si è pronunciata dopo 5 ore di camera di consiglio. Dante Lanza (34 anni) e Franco Deluca (40 anni) sono stati condannati alla pena dell’ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa della vittima.



Massimiliano Caiazza (28 anni) e Nino Deluca (29 anni) sono stati condannati a 14 anni per l’omicidio più 2 anni per la tentata rapina per un totale di 16 anni. Per loro il reato è stato riqualificato in concorso anomalo, ovvero quando il reato è diverso da quello voluto dai concorrenti. Sono cadute le aggravanti delle sevizie, della crudeltà e dei futili motivi. Sono stati momenti di tensione, con l’imputato Lanza che ha tenuto il rosario in mano, poi si è lasciato andare al pianto. Imperscrutabile Franco Deluca, così come il fratello Nino. Anche Caiazza si è abbandonato al pianto.

