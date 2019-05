Sesto Grilli legato imbavagliato e ucciso in casa: quattro arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LORENZO IN CAMPO – I carabinieri hanno arrestato 4 persone per l’omicidio di Sesto Grilli,L’uomo era stato legato, imbavagliato e picchiato e l’ipotesi è che si sia trattato di una rapina finita nell’omicidio. Gli arrestati sono quattro persone originarie della Calabria ma residenti tra Marche ed Emilia Romagna. Quattro gli arrestati, tutti originari della Calabria ma da tempo residenti nelle Marche e in Emilia Romagna.Alla loro identificazione i Carabinieri sono giunti attraverso una complessa indagine, con molteplici accertamenti sul territorio, con esami del traffico dei ponti ripetitori telefonici e con la visione di ore di filmati delle telecamere di sorveglianza, poste su strade e autostrade lungo il percorso fatto quella notte dai malviventi e così scoperto dai carabinieri. Dopo poco tempo i quattro sospettati, con indagini in tutta Italia, sono stati individuati uno a Pesaro, due nel Bolognese e uno in provincia di Crotone. Grazie a continui pedinamenti ed escamotage i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno avvicinato i quattro uomini ed acquisito di nascosto i loro campioni biologici, da cui la sezione biologia del Ris di Roma ha potuto isolare i profili genetici per il confronto con i reperti della scena del delitto.Due profili genetici maschili ricavati dal nastro che stringeva la vittima hanno fornito corrispondenza col Dna di due degli arrestati. Sono fissati nelle prossime ore gli interrogatori di garanzia in carcere. Le indagini dell’Arma proseguono per chiarire i singoli ruoli dei killer nel feroce pestaggio di quella notte.