FANO Tornano in libertà i due stranieri, originari dell’Europa dell’Est, accusati del furto al bar Barbatrukko a Bellocchi di Fano. Un colpo da oltre 10mila euro. Ieri mattina davanti al giudice del tribunale di Pesaro si è tenuta l’udienza di convalida per il 42enne rumeno di Montemarciano e il 40enne polacco Dariusz Burzec residente a Jesi. Arresto convalidato ma entrambi sono di nuovo fuori vincolati solo dall’obbligo di firma. Il locale di Fano era stato vittima di furto nella notte di sabato, proprio prima della riapertura dopo le ferie. I due avevano preso 21 scatole di profumi griffati, 443 pacchetti sfusi di sigarette di varie marche, 19 stecche di sigarette, 76 confezioni di tabacco, 140 confezioni di cartine, 45 grattini da 1 euro, sigarette elettroniche, 400 euro in contanti.



La ricostruzione



Erano circa le 2,30 quando i malviventi sono arrivati nella stazione di servizio. Per non essere ripresi, hanno spostato verso l’alto alcune telecamere del distributore di carburanti, come ha rilevato il gestore. Poi hanno forzato una porta laterale della tabaccheria bar, posta accanto al bancone della cassa. Una volta all’interno, hanno evitato di alzarsi in piedi, per eludere i raggi del sensore di movimento, che punta proprio sul bancone, e hanno usato un pannello di polistirolo per schermarsi e neutralizzare i raggi infrarossi. Difatti l’allarme non è scattato e hanno potuto agire indisturbati grazie a questo espediente. Non certo casuale, ma segnale di una coppia preparata per compiere questo tipo di colpo. Poi sono usciti dalla stessa porta. Poco dopo la razzia i due viaggiavano con la refurtiva su un furgone diretto verso Ancona, bloccato in autostrada dai carabinieri della compagnia osimana.



La refurtiva



La merce sottratta al bar Barbatrukko era stata recuperata dentro grossi sacchi neri in plastica, accatastata alla rinfusa e di fretta così come ci era stata infilata. Penta Ioan ha ben 9 precedenti per reati simili dal 2006 al 2016, con sentenze già scontante. Anche Burzec ha due precedenti specifici. Ieri i due, difesi dagli avvocati Alessandro Pierotti ed Enrico Graziosi hanno fatto scena muta davanti al giudice. Sono stati rimessi in libertà con obbligo di firma e divieto di uscire di casa in orario notturno. Entrambi lavorano in edilizia, dunque potranno continuare ad andare nei cantieri. Per i titolari del tabacchi danni per migliaia di euro. I ladri avevano anche aperto il distributore esterno delle sigarette, mettendolo fuori servizio.