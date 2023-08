Uniurb, Re Carlo e la Regina Camilla rispondono alla lettera del Magnifico Rettore Calcagnini

URBINO - Il re Carlo e la regina Camilla rispondono al rettore dell'università di Urbino e lo ringraziano sentitamente per gli auguri espressi per l'incoronazione ma ignorano l'invito a visitare insieme l'università di Urbino in memoria dell'incontro nel 1990 del principe Carlo con il compianto rettore Carlo Bo, in occasione del soggiorno a Urbino durante il quale il principe si dilettò a dipingere acquerelli sul paesaggio del Montefeltro.

La lettera del rettore

Il 4 maggio scorso, in occasione dell’incoronazione di Re Carlo III del Regno Unito, il Magnifico Rettore Giorgio Calcagnini inviava una lettera di felicitazioni alla coppia reale ricordando la visita all’Ateneo e alla città di Urbino compiuta dall’allora Principe di Galles nel maggio del 1990, accludendo una delle foto che ricordavano l’incontro con Carlo Bo.