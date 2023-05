«Sua maestà, possiate regnare a lungo», il rettore di Urbino al futuro Re Carlo III. La coincidenza: incoronato il giorno della visita nelle Marche

URBINO - «Possiate regnare a lungo». Scrive così il rettore dell'Università di Urbino Giorgio Calcagnini in una lettera inviata a re Carlo III in vista della sua incoronazione, il 6 maggio, ricordando la visita fatta proprio il 6 maggio ma del 1990 dall'allora principe del Galles nel «gioiello del Rinascimento che è Urbino, quando il mio predecessore sen. Carlo Bo fu onorato di ricevere la vostra visita nel quartiere generale dell'Ateneo. Oggi è un grande piacere congratularmi con Vostra Maestà in occasione della vostra incoronazione. Possiate regnare a lungo».

Calcagnini ha allegato alla lettera una foto della visita con Carlo Bo e il direttore amministrativo dell'epoca Gianfranco Rossi. «La nostra Università - ricorda Calcagini - è stata successivamente intitolata al rettore Carlo Bo». In chiusura, «permettetemi di aggiungere che la nostra comunità universitaria sarebbe deliziata se voleste, voi e la Regina Consorte, visitare l' Università di Urbino Carlo Bo in futuro».

Carlo III visitò Urbino in occasione di una mostra dei suoi acquarelli all'Accademia Raffaello. Carlo III era già stato nelle Marche nel 1988, ospite dei conti Leopardi a Recanati, discendenti di Giacomo Leopardi. Anche in quell'occasione si recò a Urbino, fermandosi a disegnare alcuni scorci. E negli annali dell'Ateneo c'è anche un pranzo preparato dal cuoco dell'Ersu (oggi è in pensione) a casa di una nobile famiglia urbinate per l'erede al trono del Regno Unito, che sarà incoronato dopodomani.

IL TESTO DELLA LETTERA

Your Royal Highness,

With my humble duty, in the light of the visit made by Your Majesty on 6th May 1990 to the Renaissance jewel that is Urbino, during which my predecessor Professor Sen. Carlo Bo was honoured to receive you at our university headquarters, today I take great pleasure in congratulating Your Majesty on the occasion of your Coronation.

Long may you reign.

I am pleased to enclose a photograph of Your Majesty’s visit with Professor Sen. Carlo Bo and our then-Administrative Director, Gianfranco Rossi; our university has subsequently been re-entitled to Rector Bo’s memory.

In closing, allow me to add that our university community would be delighted should you and Her Royal Highness the Queen Consort wish to visit the Università di Urbino Carlo Bo in the future.

Yours faithfully,

Professor Giorgio Calcagnini

Rector

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo