URBINO - Torna “Urbino e le città del libro”dal 5 al 7 maggio e questa nona edizione sarà sul tema “Nei luoghi persi” ispirandosi all’opera dello scrittore e poeta urbinate Umberto Piersanti “I luoghi persi”. «Un modo per indagare i luoghi dello spazio, ma anche quelli dell’anima, quelli dimenticati, trascurati, ma anche quelli che sono un rifugio» spiega Alessio Torino, presidente associazione Practica che organizza l’evento “Un festival per vivere Urbino”, in spazi riconfermati come il portico Paolo Volponi, la sala del Maniscalco e il Collegio Raffaello ma anche nuovi luoghi da scoprire, come il circolo cittadino, la sala Vecchiotti e la Fondazione Carlo e Marise Bo. «Lavoriamo per rendere sempre più il festival della cittadinanza – continua Torino –. Riprendere le attività dopo la pandemia non è semplice, ma sapevamo che grazie ai nostri partner ce l’avremmo fatta: Accademia, Isia, Scuola del Libro, i volontari e tutti i sostenitori privati, oltre all’amministrazione comunale, hanno permesso di riprendere al meglio».



I partner



Tra i partner del progetto anche il Comune di Urbino. Sottolinea Marianna Vetri, vicesindaco e assessore incaricato del progetto “Urbino città che legge”: «Un programma ricco e un’energia contagiosa. Importante il coinvolgimento delle scuole, cardine della cultura, interlocutore fondamentale per far conoscere personaggi del territorio, come Umberto Piersanti». Fulcro dell’evento sarà il portico Paolo Volponi che si trasformerà, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, in una libreria all’aperto con libri illustrati e progetti artistici e grafici di professionisti che si sono formati a Urbino. Non mancheranno i progetti dei ragazzi della Scuola del Libro di Urbino con una esposizione sempre dedicata a Umberto Piersanti passando attraverso Paolo Volponi. Il portico ospiterà anche la mostra “Libri DI/Versi” a cura di Andrea Passanisi con manifesti di carta e colla. Grazie alla collaborazione con l’Accademia sarà allestita in via dei Maceri la mostra “A volo d’airone. Schizzi, disegni e illustrazioni di Giovanni Emilio Cingolani”. L’Isia presenterà una collana di volumi fotografici dedicata ai luoghi d’arte italiani. Alcuni dei numerosi nomi del festival Andrea Bruno, Davide Reviati, Mara Cerri, Alberto Fraccacreta, Alessandro Baronciani, Cristiano Andreani, Roberto Danese, David Riondino. Secondo anno per il premio “Eurotrad per l’Illustrazione” che allestirà una mostra al circolo cittadino. Terzo anno per il festival nel festival “Urbino città dei piccoli”.



Laboratori creativi



«Laboratori e letture nella sala Vecchiotti in via Valerio grazie ad Artigianarte e Stacciaminaccia, festival di letteratura per l’infanzia del comune di Fermignano – spiega Milena Scaramucci –, per momenti di confronto e crescita». Venerdì laboratorio creativo di haiku e di stampa. Sabato gioco espressivo e laboratorio creativo. Domenica laboratorio creativi e laboratorio multi esperienziale di manipolazione dell’argilla. Il programma completo e la prenotazione delle attività per i bambini sul sito urbinocittalibro.it.