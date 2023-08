ASCOLI - Arrivano punti fermi, da Palazzo Arengo, per quanto riguarda le sedi scolastiche che resteranno o torneranno operative, dall’avvio dell’attività didattica, a settembre, tenendo conto di cantieri e interventi di miglioramento e adeguamento sismico. La prima certezza, in tal senso, su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti in raccordo con l’assessore alla pubblica istruzione Donatella Ferretti, arriva per quanto riguarda il ritorno degli studenti della Media di Monticelli nella struttura della Don Giussani, vicina all’ospedale Mazzoni, adeguata e praticamente pronta ad accogliere di nuovo le lezioni. I ragazzi torneranno a “casa”, ovvero nel quartiere di riferimento, mentre le aule di via Sardegna saranno messe a disposizione degli alunni di infanzia e primaria della Montessori che, contestualmente, vedranno la propria sede trasformarsi in cantiere. L’altro punto fermo è l’avvio del nuovo anno scolastico ancora alla D’Azeglio per gli alunni della Primaria Sant’Agostino e alla Ceci per quelli dell’Infanzia, considerando che poi l’obiettivo, lavori permettendo, sarà quello di ritornare alla sede originaria nell’omonima piazza dal nuovo anno, a gennaio. Utilizzando il periodo delle vacanze natalizie per procedere con la sistemazione di arredi e quant’altro. Gli scolari della Primaria Cagnucci, invece, svolgeranno le lezioni nei locali delle suore in via Kennedy, mentre si lavorerà nella sede attuale per l’intervento di adeguamento sismico. Successivi trasferimenti sono previsti, infine, dall’avvio dell’anno scolastico successivo, ovvero quello 2024-2025, e riguarderanno la Malaspina e i due plessi Ceci-Cantalamessa.

A confermare il ritorno degli studenti nella sede adeguata sismicamente della Media di Monticelli, oltre agli altri spostamenti previsti, in linea con gli indirizzi del sindaco Marco Fioravanti e previo costante confronto con i dirigenti scolastici, è l’assessore comunale alla pubblica istruzione, Donatella Ferretti. «Stiamo proseguendo - spiega – conciliando le esigenze scolastiche con le necessità dei cantieri, in base a quanto programmato. Il tutto sempre mantenendo un costante e proficuo dialogo con i dirigenti e i rappresentati dei genitori. Dal prossimo anno scolastico, quindi da settembre, i ragazzi della media di Monticelli torneranno nella loro sede originaria, considerando che i lavori sono praticamente conclusi». Un ritorno nel quartiere, dunque, dopo un trasferimento avviato qualche anno fa e resosi necessario proprio per sanare i danni causati dal terremoto del 2016 alla sede della Media Don Giussani. «Contestualmente, - aggiunge Donatella Ferretti – liberandosi le aule di via Sardegna che finora hanno ospitato i ragazzi di Monticelli, andremo a collocarvi la Primaria e la scuola per l’infanzia della Montessori che vedrà la propria sede attuale trasformarsi in cantiere».



«Sempre per il prossimo avvio dell’anno scolastico, - integra l’assessore all’Istruzione – gli alunni di Sant’Agostino continueranno a svolgere le lezioni alla D’Azeglio e alla Ceci, come avvenuto per l’anno appena conclusosi. L’obiettivo, invece, è farli tornare nella sede di riferimento, in piazza Sant’Agostino, a partire da gennaio 2024, approfittando anche della pausa per le vacanze natalizie. Per la scuola Cagnucci, invece, le lezioni si svolgeranno per la durata dei lavori antisismici sempre nella sede delle suore di via Kennedy. I trasferimenti successivi, invece, saranno in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico 2024-2025 e riguarderanno la Malaspina con trasloco delle attività in una sede temporanea che verrà individuata e l’Isc Ceci-Cantalamessa con i due plessi che si alterneranno nell’interscambio di studenti negli spazi disponibili in base ai lavori».