Spettacolo di fuoco per il Presepe vivente di Piobbico, la rievocazione sabato 7 gennaio

PIOBBICO - Con l’antica scuola romana e lo spettacolo di fuoco dal vivo alla corte di Re Erode si arricchisce la XXVI edizione del Presepe vivente di Piobbico. L’appuntamento con la rievocazione è per sabato 7 gennaio dalle ore 17 alle ore 19.

Betlemme a Talacchio, arrivano Re Magi: la magia del presepe a grandezza naturale con il vescovo Tani

«Tutto Piobbico è in fermento per questo evento che finalmente ritorna a caratterizzare il periodo natalizio nel nostro paese», afferma il sindaco Alessandro Urbini in visita alle varie postazioni dove stanno nascendo i meravigliosi quadri che potranno essere ammirati. «Il lavoro è molto, così come è tanta la voglia di fare bene e di presentare ai tanti che ci faranno visita il meglio che sappiamo», aggiunge l'assessore Donatella Santini che insieme ad altri membri dell'amministrazione comunale sta seguendo da vicino le fasi organizzative dell'evento.

La suggestiva rievocazione della Natività prenderà vita tra il centro storico, il borgo e il Castello Brancaleoni. Ingresso ad offerta libera.

La Città dei Brutti accoglierà i visitatori in un’atmosfera resa unica dall’allestimento che riporta a 2000 anni indietro nel tempo e dal sottofondo musicale delle zampogne. Il presepe simbolo del Montefeltro è ricostruito su una puntuale ricerca storica curata ad inizio anni ’90 dalla scuola media del posto, ed è caratterizzato dai quadri viventi, cioè i momenti che rappresentano i mestieri e i momenti di vita dell’epoca di Gesù.

Novità dell’edizione 2023 è l’allestimento dell’antica scuola romana, in una delle vie che porta alla Chiesa di San Pietro e alla piazzetta omonima. Nella pubblica piazza antistante Castello Brancaleoni sarà allestita una sfarzosa corte di Re Erode che ospiterà, come intrattenimento degno di un re e dei suoi ospiti, uno spettacolo di fuoco dal vivo ad opera dell’artista Yassin Kordoni