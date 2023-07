PIOBBICO - Centisti con lode. Festa grande al Castello Brancaleoni per i 118 super maturi delle scuole della provincia: «Per noi si tratta di uno dei momenti più importanti dell’anno – ha sottolineato il presidente Giuseppe Paolini -. E’ giusto incontrarvi per confrontarci e premiare le eccellenze. Lo facciamo in un luogo suggestivo, che consente a tanti di conoscere meglio il nostro entroterra. Scoprire le bellezze del territorio è segno di apertura mentale. Oltre a rappresentare un buon viatico per il futuro e per i vostri sogni, alimentando il legame con le radici».



L’ospite



Ospite d’eccezione la reporter di guerra e scrittrice Greta Cristini, impegnata a coniugare analisi geopolitica e racconto sul campo dopo i mesi vissuti in prima linea in Ucraina: «Guardatevi dentro con un percorso introspettivo. E’ fondamentale chiedersi che impatto volete avere nella società e nel territorio di riferimento. Le vostre sfide – ha detto rivolgendosi alla platea - si possono vincere attraverso un mix di passione, vocazione, professione e missione». Sono intervenuti il sindaco di Piobbico Alessandro Urbini, il consigliere regionale Giacomo Rossi e la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni. Tra i presenti il sindaco di Cagli Alberto Alessandri, il sindaco di Urbania Marco Ciccolini, l’assessora del Comune di Pergola Sabrina Santelli e il consigliere comunale di Pesaro Tomas Nobili. L’iniziativa è stata coordinata dalla responsabile dell’Ufficio istruzione della Provincia Patrizia Paoloni, con contributi musicali curati dal Brancaleoni International Music Festival.

TUTTI I MATURI CON 100 E LODE



Liceo Torelli di Fano: Margherita Candelora, Caterina Carbonari, Alessandro Catalano, Francesca Coccioli, Lorenzo Finauri, Bianca Giraldi, Marco Manuelli, Filippo Rosaverde, Sara Venieri, Daniele Vitali.

Liceo Torelli sezione Pergola: Ettore Fagioli, Viola Luzi, Cecilia Pietragalla, Bianca Secci.

Iis Cecchi Pesaro: Filippo Ciotti, Giacomo Vitarelli, Giacomo Mazzotta.

Itis Mattei Urbino: Enrico Bartocetti, Ludovica Cappelli, Michele Carnaroli, Andrea Simoncini.

Iis Donati Fossombrone: Sofia Berardi, Anna Bartolucci, Ilaria Stipa.

Liceo Marconi Pesaro: Kevin Mancuso, Sofia Farneti, Filippo Antonioni, Enrico Barbuio, Andrea Olivieri, Francesco Polese, Eleonora Cecchini, Chiara Pagnini, Anna Wardaszka, Arianna Bernardini, Ludovica Mancini, Adele Angelini, Arianna Bergamaschi, Aurora Calesini, Emma Morotti, Alice Paterniani, Giulia Toscani, Enea Gulini, Leonardo Granuzzo.

Liceo Mengaroni Pesaro: Arianna Carboni, Giulia Badioli, Martina Buscaglia, Giorgia Farfarini, Alessandra Monticelli, Ellada Zardaniya, Noemi Graffeo.

Liceo Laurana-Baldi Urbino: Giulia Fucili, Giulia Tontini, Andrea Pio Cenerini, Edoardo Iacobucci, Andrea Santoni, Rebecca Lombardi Borgia, Alice Gabellini, Aurora Ottaviani, Alice Paiardini.

La Nuova Scuola Pesaro: Azzurra Puddu, Francisco Dimilta, Maria Maddalena Maffi.

Itet Bramante-Genga Pesaro: Samuele Del Bianco, Lucia Travaglini.

Liceo Mamiani Pesaro: Chiara Michelangeli, Serena Rossetti, Claudia Taraj, Alessandra Mecchi, Lucia Carbonetti, Margherita Costa, Hiba Echchafi, Rita Migani, Manolo Carburi, Michele Bartolucci, Marta Ciavatta, Alessia Leardini, Giulia De Serio, Tessa Bosio, Elena Carboni, Cecilia Baronciani, Olimpia Martinelli, Chiara Zagaria.

Iis Celli Cagli: Sofia Pierotti.

Iis Raffaello Urbino. Rilind Asani, Letizia Bartolucci, Francesca Capoccia, Nicholas Catenacci, Angelo Iannone, Benedetta Intihar, Elisa Pazzaglia, Matilde Romani, Vittoria Rossi, Tommaso Saracino, Rossella Zoppi.

Polo 3 Fano: Aurora Bartomioli, Luca Eusebi, Gaia Montanari, Alessandra Polenta.

Liceo Nolfi-Apolloni Fano: Matilde Antinori, Sophia Denise Bernacchia, Eleonora Bracci, Linda Brandi, Giulia Canestrari, Elena Carboni, Pietro De Angelis, Alice Di Gennaro, Teresa Falcioni, Gaia Giardini, Sara Omiccioli, Caterina Pacchiarotti, Matilde Parisi, Emma Perfori, Elisa Ridolfi, Giulia Roselli, Angelica Rossini, Alessandro Savelli.

Iis Montefeltro Sassocorvaro: Francesco Quarteroni, Lorenzo Tizzi.