Mercoledì sera, padre e madre e i loro tre figli, di cui il più grande ha 10 anni, arrivati in vacanza dal Belgio, si sono persi lungo un sentiero nel territorio di Piobbico. Si tratta di un posto bellissimo, quasi fiabesco con meravigliose cascate sul monte Nerone. Intorno alle 22.30 hanno chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco di Pesaro. A complicare la situazione anche il fatto che nessuno parlava italiano e probabilmente - pur trovandosi in un sentiero mappato dal Cai, non hanno compreso chiaramente le indicazioni. Stavano seguendo il sentiero che costeggia il torrente Rio Vitoschio, corso d’acqua che dà il nome anche alla zona. Un tracciato all’inizio alla portata di tutti ma mano a mano che si entra nel bosco si fa più impervio. Non è stato assolutamente facile, per i vigili del fuoco intervenuti per portare i soccorsi, raggiungere la famiglia che non era in grado di spiegare in che punto si trovasse.



Fortunatamente grazie ai cellulari i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere la zona dove la famiglia era rimasta bloccata ma sono stati costretti a camminare per circa 40 minuti prima di arrivare sul posto, seguendo il sentiero di Rio Vitoschio (torrente che poi si getta nel fiume Biscubio) che avevano individuato come direttrice da percorrere. Il sentiero è segnalato dal Cai, all’inizio del percorso, come il numero 230. Raggiunta la famiglia, con i genitori spaventati per i bambini ma tutti in perfetta salute, i vigli sono riusciti a capire il punto dove gli escursionisti avevano lasciato la loro auto, così ripercorrendo la strada a ritroso hanno condotto la famiglia a recuperare il mezzo.



Non è stato necessario nemmeno l’intervento del 118 perché le condizioni di tutti erano ottime e ancora una volta la brutta avventura, grazie all’intervento dei vigili del fuoco si è conclusa serenamente.