CAGLI Momenti di paura ieri sul monte Nerone dove un escursionista, arrivato in luogo impervio tra Pieia e Cerreto, nella frazione di Pianello, non è riuscito più a muoversi. Colto da violenti crampi e sfinimento fisico è stato costretto a chiedere aiuto.



L’allarme



Non è escluso che a rendere più complicata la situazione sia stato anche un attacco di panico che ha contribuito a indebolire l’escursionista. Il giovane comunque non era solo per con lui c’erano altri due amici che dopo aver tentato di aiutarlo si sono resi conto che non era in condizioni di ripartire tanto meno di tornare indietro e per questo hanno allertato il vigili del fuoco di Cagli.

Erano circa le 13.30 quando è scattata la richiesta di aiuto, e il gruppo si trovava fuori dal percorso del sentiero in una zona non facile da raggiungere. Sia il giovane soccorso che gli amici, sono arrivati a Pianello dalla loro città, Senigallia. Sul posto è arrivata anche una squadra del Soccorso Alpino. Per i vigili del fuoco non è stato semplice raggiungere la compagnia ma, dopo un faticoso tratto compiuto a piedi, hanno raggiunto i tre giovani, ma portare fuori dal sentiero il giovane non era possibile .



Il trasporto



Per trasportare l’escursionista in difficoltà è così intervenuto l’elicottero in dotazione agli stessi vigili del fuoco, Drago 53 del reparto volo di Arezzo. Raggiunta la località dove si trovavano i tre, uno dei vigili a bordo del mezzo si è calato con il verricello, ha imbragato l’escursionista riportandolo sull’elicottero.



I lieto fine

Il mezzo ha raggiunto la più vicina piattaforma di elisoccorso dove ad attendere l’equipaggio c’era un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’escursionista al pronto soccorso dell’ospedale di Cagli per verificarne lo stato di salute. Niente di grave solo molta paura. I due compagni d’escursione sono invece tornati indietro senza difficoltà raggiungendo il punto da cui erano partiti, in prefette condizioni.