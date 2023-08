Il calcio pesarese in lutto: si è spento a soli 62 anni Claudio Pandolfi

PESARO - Una domenica triste per il calcio pesarese, si è infatti spento a 62 anni Claudio Pandolfi, ex presidente della Vis fino al 2017. Massima disponibilità, grande impegno, il calcio nel cuore tanto che anche dopo questa esperienza Pandolfi è stato rimasto vicino al Santa Veneranda dove stava ricoprendo la carica di vicepresidente.

«Oggi per il Santa Veneranda è una giornata molto triste. E' venuto a mancare - dice la nota della società - una persona a noi molto cara come Claudio Pandolfi, attuale vicepresidente e uno dei maggiori riferimenti della società. Il Santa Veneranda non perde solo un dirigente, ma soprattutto un grande amico cui volevamo bene. La società orange si stringe attorno a familiari e amici cui vanno le più sentite condoglianze in questo momento così doloroso. CIAO CLAUDIO! Le persone come te non muoiono per sempre, perché sarai sempre nel nostro cuore».