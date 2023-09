Il Festival dei Brutti entra nel vivo, a Piobbico la consegna del premio “No-Bel”. Ecco i vip che l'hanno ricevuto

PIOBBICO - Il Festival dei Brutti entra nel clou della kermesse domani, domenica 10 settembre. Contestualmente prenderà il via, dalle 9 la Sagra del Polentone alla Carbonara, antica ricetta piobbichese della polenta tirata con bastone dai polentari del paese e condita con un sugo nostrano, casereccio e contenente un ingrediente segreto: il sufrangolo.

Festival dei Brutti a Piobbico: ecco il programma

Alle 16 dal bar San Mariano di Piobbico partirà il Corteo del Brutto con il bandino storico, le varie delegazioni di minoranze sociali che il club ha sempre tutelato e l'uscente presidente Giovanni Aluigi, detto la Belva.

Saluteranno in musica tutto il paese prima di recarsi in Piazza Sant'Antonio e scoprire se l’attuale presidente sarà riconfermato o ritornerà alla carica il contendente.

Dopo essersi fermati in tutti i bar di Piobbico per brindare, si raggiungerà il palco della festa per attendere la storica fumata bianca che decreterà la nomina del nuovo Presidente Mondiale alla presenza di cittadini e turisti.

A seguire il neo presidente consegnerà il “Premio No-Bel” a un esponente che si è adoperato nell'anno nella battaglia contro ogni forma di violenza, nella difesa di ogni minoranza sociale, nel prodigarsi a far conoscere il Club in giro per il mondo.

Tutti i Vip che hanno ricevuto il premio “No-Bel”

Tra i personaggi pubblici che hanno ricevuto il No-Bel ci sono: Fiordaliso, Lory del Santo, Platinette, Kalabrugovic, Fabrizio Fontana, Luca Azzolini, Stefano Vandini, il giornalista del New York Times Barrett Swanson e Maurizio Costanzo, al quale fu conferito anche il Premio Vulcano, la più alta onorificenza che conferisce il Club.