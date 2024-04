Piobbico, l'escursione con la figlia finisce in ospedale: donna scivola sul sentiero e si ferisce

PIOBBICO - Con la figlia aveva intrapreso a piedi un sentiero a piedi segnalato, probabilmente per arrivare in cima al Nerone, quando per il fondo del terreno reso insidioso in quella zona anche per via di una piccola frana, una sessantenne ha perso l'equilibrio nel sentiero 215: scivolando si è fatta male alla gamba sinistra e alla spalla. L'incidente è avvenuto nella vallata di Rocca Leonella a Piobbico, dove l’omonima strada provinciale si inerpica tra tortuose curve fino a giungere tra storici Borghetti e agriturismi, sul Nerone. Partito immediatamente l’allarme, in prossimità del luogo sono arrivati Apecchio Soccorso, Vigili del fuoco di Cagli, squadra fluviale di Pesaro e Soccorso Alpino. Il soccorso non è stato semplice per la ripidità del luogo dove la donna era finita, ma una volta raggiunta tramite una apposita barella è stata prima portata sulla strada e quindi adagiata dentro l’ambulanza e poi all’ospedale di Urbino.