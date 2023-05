Meghan Markle snobba Re Carlo anche in tv: escursione tra i boschi durante l'incoronazione

Meghan Markle è stata una delle grandi assenti all'incoronazione di Re Carlo che è avvenuta nell'Abbazia di Westminster. La moglie del principe Harry aveva deciso di non volare a Londra per rimanere a casa con i suoi bambini Archie e Lilibet Diana, perché il maschietto avrebbe festeggiato quattro anni proprio il 6 maggio. La Duchessa di Sussex, però, è riuscita ugualmente ad attirare l'attenzione oltreoceano: è stata, infatti, paparazzata mentre si godeva un'escursione tra i boschi californiani. Meghan ha snobbato Carlo anche in televisione.

L'escursione di Meghan Markle

Mentre a Londra erano tutti emozionati per il grande giorno di Re Carlo, a Los Angeles, più precisamente a Montecito, il clima era molto più disteso. Meghan Markle, infatti, a ottomila chilometri di distanza da Buckingham Palace si godeva il sole e il caldo che solo la West Coast può offrire. La Duchessa è, infatti, stata pizzicata da Tmz mentre faceva un'escursione con gli amici di vecchia data, Markus Anderson e Heather Dorak, su una collina nella zona di Santa Barbara.

Nelle foto che stanno facendo il giro dei social, Meghan indossa un completo molto sportivo (al contrario di quelli portati dai parenti a Londra): leggins neri, canotta dello stesso colore, calzettoni a righe azzurre e blu e scarpe da trekking. La moglie di Harry ha, poi, completato il look con un cappello chiaro e occhiali da sole scuri.

La toccata e fuga di Harry

Harry è stato uno dei personaggi più discussi di questi ultimi mesi: fino all'ultimo non si sapeva se avrebbe partecipato o meno all'incoronazione di Carlo. Dopo aver annunciato la sua presenza, aveva anche precisato che, una volta terminata la cerimonia, sarebbe volato subito a Los Angeles e così è stato.