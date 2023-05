Gran Sasso, precipita e muore durante una escursione di sci alpinismo sul Corno Grande

Un escursionista è morto questa mattina, 7 maggio 2023, poco prima di mezzogiorno, dopo essere precipitato per circa 50 metri nei pressi del canale Bissolati sul Corno Grande del Gran Sasso d'Italia. La vittima, come raccontato in un primo momento, non è un marchigiano ma un 52enne di Orvieto, Fabio Racanella.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo stava effettuando una escursione con sci d'alpinismo e, dopo aver raggiunto la vetta del Corno Grande, insieme ad altre persone, è caduto nella fase di discesa nel versante teramano della vetta a 2.700 metri. L'allarme è stato dato da alcuni sciatori presenti e da un tecnico dell'elisoccorso che l'ha visto precipitare nel vuoto. Sul posto sono intervenuti sia l'elicottero del 118 che i carabinieri di Pieracamela. Sul luogo dell’incidente i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, con il medico di turno, che hanno raggiunto l’uomo senza vita, a quota 2.400 metri. Il cadavere dell'uomo è stato recuperato e portato all'obitorio di Teramo.