Camoscio dei Sibillini, la pagina social tocca quota 50mila e festeggia con una escursione. Il programma

Il Camoscio dei Sibillini raggiunge i 50.000 Follower su Facebook. Il brand Camoscio dei Sibillini, visto il traguardo raggiunto, domenica 14 aprile 2024, organizzerà un evento reale per festeggiare. La pagina negli anni è diventata anche una vetrina gratuita per promuovere le bellezze dei Sibillini e di Marche e Umbria e per seguire le evoluzioni e le problematiche del post-sisma. Le guide che hanno collaborato con questo brand, anche nei primi anni subito dopo il sisma, quando era quasi impossibile fare turismo nei Sibillini (dove permesso) hanno comunque portato centinaia di turisti nel territorio, attraverso bellissime passeggiate e ciaspolate, tenendo così alta l’immagine turistica di questi territori colpiti dal sisma.

«Insieme, abbiamo vissuto albe e tramonti da favola, fioriture e laghi favolosi, foreste innevate fiabesche, ammirato in silenzio e con stupore camosci, cervi, aquile e tanti altri animali selvatici - scrive in una nota Simone Gatto, fondatore e amministratore della Fan Page, Guida Ufficiale del Parco dei Sibillini, Guida AIGAE -. Il brand del Camoscio dei Sibillini non ha mai chiesto e avuto finanziamenti pubblici per fare tutto questo, è solo opera dei proventi delle sue escursioni o del tempo libero messo a disposizione del suo amministratore della pagina o dei collaboratori.

Anzi abbiamo anche avuto la forza di dare un piccolissimo aiuto economico al Comune di Ussita, duramente colpito dal sisma, grazie a una escursione con raccolta fondi. Per questo ringraziamo tutte le persone che negli anni ci hanno seguito nelle nostre escursioni e sui nostri canali social, facebook e instagram. E per ringraziare tutti, vi offriamo un piccola escursione e successivamente invece staremo a pranzo tutti insieme, nel territorio che è nostra sede e che più ci sta a cuore, Ussita. Quindi vi aspettiamo in Piazza a Ussita Domenica 14 Aprile 2024 alle ore 9.45».

Il programma

Si inizierà con una escursione gratuita medio-facile fino a un punto panoramico sopra Ussita e poi si starà tutti insieme in un pranzo (a pagamento) al ristorante Mezzaluna di Ussita. L’evento è a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria scrivendo e solo scrivendo su WhatsApp al numero 3282864307. Nelle foto di escursioni del 2017 e 2018