PIOBBICO Non ce l’ha fatta Luciano Ubaldi, 71 anni, a superare il malore che lo aveva colpito mentre era al volante della sua auto venerdì mattina. I medici dell’ospedale di Urbino hanno dichiarato sabato sera la morte celebrare e successivamente la famiglia, con un grande senso di umanità e civiltà, ha scelto di donare i suoi organi. Ubaldi era un vigile del fuoco in pensione, molto apprezzato dall’intera comunità. Nella mattinata di venerdì con la sua Punto stava transitando in via dei Caduti, a due passi dalla farmacia e dalla nuova Casa di Riposo, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo. Lo hanno vista sbandare e poi strisciare contro tre auto in sosta prima di andare a finire contro un muro. Le persone che hanno assistito alla scena lo hanno subito soccorso anche se Ubaldi stava tentando di rimettere in moto la sua auto dopo che il motore, per l’impatto, si era spento. Sul posto sono arrivati Apecchio Soccorso e la Potes di Urbania e ai sanitari non è sfuggito che, a l di là delle ferite riportate nell’incidente, il pensionato era stato colpito da un ictus. Con le necessarie precauzioni Ubaldi è stato estratto dall’abitacolo e trasportato d’urgenza all’ospedale di Urbino. Ubaldi di fatto, aveva perso il controllo del mezzo per la rottura di una vena, in una va molto trafficata dai pedoni; infatti anche il Palazzo del Comune si trova in quella via e i e il venerdì è, sempre nei paraggi, è giorno di mercato. Domani dovrebbero essere celebrati i suoi funerali.