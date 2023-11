CAGLI - Tragedia stradale a Cagli nel pomeriggio di ieri. Uno schianto frontale tra due autovetture è avvenuto in via Mameli, la strada che uscendo dalla città conduce verso Acquaviva e Pergola. Ha perso la vita Lorenzo Candeloro, 67 anni di Frontone, ragioniere ed ex esercente, originario di Pescara ma residente da molto tempo nella Valcesano, conosciuto in particolare a Pergola perché in passato per diversi anni ha gestito un bar di fronte al liceo scientifico.

I rilievi dei carabinieri

Lo schianto è avvenuto intorno alle 17. Si sono scontrate la Toyota Yaris condotta dalla vittima, che procedeva verso Frontone, e la Dacia Duster, che proveniva in direzione opposta, su cui viaggiava la famiglia Fedrighelli. A bordo c’erano cinque persone adulte: il capofamiglia Angelo con la moglie, la suocera, la figlia e il fidanzato di lei. Immediato l’allarme che ha fatto scattare i soccorsi.

Sul posto due ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Urbino e i carabinieri. L’incidente è stato rilevato dai militari della stazione di Cagli con la collaborazione dei carabinieri di San Lorenzo in Campo. Un supporto per la deviazione del traffico, durata ore, l’ha dato anche la polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione la Yaris del frontonese ha invaso la corsia di marcia opposta. Non è chiaro se eseguisse un sorpasso oppure avesse perso il controllo del mezzo per un malore. Gli occupanti dell’altra auto, portati al pronto soccorso di Urbino, hanno riportato lesioni di media gravità, salvo l’anziana di 81 anni trasportata in codice rosso all’ospedale regionale. Mentre per Lorenzo Candeloro non c’è stato nulla da fare.

Il lenzuolo bianco

Sono stati i vigili del fuoco a estrarlo dall’abitacolo. Dopo le procedure d’emergenza, il medico del 118 ha solo potuto constatare il decesso del 67enne. Secondo gli accertamenti svolti, la morte sarebbe avvenuta quasi sul colpo. Il cadavere è rimasto steso a terra, coperto da un lenzuolo bianco, fino alla serata, in attesa dell’autorizzazione alla rimozione del magistrato di turno della procura della Repubblica di Urbino e poi dell’intervento dei carro funebre, mentre nella zona si sono affollati molti curiosi. La salma ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Aveva due figlie

Lorenzo Candoloro, separato, aveva due figlie. Sul suo profilo Facebook aveva annotato il suo trasferimento tre anni fa a Frontone e l’avvio di un nuovo lavoro di ragioniere programmatore. Lascia anche la sorella, titolare con il marito della nota pizzeria Abruzzese di Frontone.