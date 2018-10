Speleologa cade dentro la grotta: salvata dal Soccorso Alpino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIOBBICO - Domenica movimentata ieri alle Grotte di Frasassi di Genga, proprio nel giorno in cui si festeggiava il 47esimo anniversario della scoperta del complesso ipogeo di San Vittore. Una ragazza di 24 anni di Piobbico è caduta all’interno della Grotta del Fiume durante una particolare escursione speleologica in un percorso parallelo a quello che ogni giorno viene percorso da migliaia di visitatori. Forse per una distrazione è scivolata per almeno cinque metri lungo la grotta. Nel corso dell’escursione avrebbe perso l’equilibrio mentre stava scendendo da una parete.Nonostante avesse indossato l’equipaggiamento specializzato, con casco e corda, ha riportato diversi traumi tanto che è stato necessario attivare il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico che è giunto sul posto con la squadra dell’undicesima delegazione Marche. Le squadre di soccorso supportate dai sanitari hanno raggiunto l’infortunata che si trovava nella cavità a circa un chilometro dall’uscita delle Grotte di Frasassi. Non è stato semplice per gli operatori del soccorso alpino raggiungere il luogo piuttosto impervio all’interno della grotta ed imbracare la donna, rimasta sempre cosciente e vigile. Qui ad attendere la giovane c’era una barella e l’ambulanza che l’ha subito trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Profili di Fabriano.