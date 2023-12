Pianello, resta intrappolata in una zona impervia: salvata dai Vigili del fuoco e dall'elicottero Drago 124

PIANELLO I vigili del fuoco sono intervenuti oggi (23 dicembre) alle ore 14 in località Orrido dei Cupi di Fiamma, nel comune di Pianello, per soccorrere una donna infortunata rimasta intrappolata in una zona impervia.

Il salvataggio

Sul posto la squadra di Cagli e l’elicottero Drago 124 del reparto volo di Arezzo hanno raggiunto e traportato l’uomo al campo sportivo di Pianello dove ad attenderlo c’era l’ambulanza del 118.