Alluvione Marche, testimone: "Ho perso tutto, anche il mio cane"

(LaPresse) "Stavo dormendo, ho sentito un forte rumore, mi sono affacciato e ho visto il fiume che stava arrivando verso casa mia. Ho provato a salvare il mio cane, ma non ce l'ho fatta. Sono rimasto intrappolato in casa, sono riuscito a scappare dalla finestra e a salire al secondo piano". Michele Baleani, residente a Pianello di Ostra, nell'Anconetano, racconta a LaPresse, gli attimi di terrore vissuti durante l'alluvione che ha messo in ginocchio le Marche. "Da lì vedevo il fiume sul mio paese, vedevo il fiume portarsi via la mia macchina", aggiunge Baleani, che connclude: "Ho perso tutto, ora abito da mia mamma, non ho più niente".