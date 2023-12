Urbania, due auto vanno a sbattere: in tre restano incastrati. Intervengono i Vigili del Fuoco

URBANIA I Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi (23 dicembre) alle ore 11. 50 circa in via Nardi ad Urbania per un incidente stradale tra due auto.

L'intervento

La squadra di pompieri ha estratto tre persone con apposita attrezzatura e affidate alle cure del 118 presente sul posto con tre ambulanze. Successivamente le autovetture sono state messe in sicurezza. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso