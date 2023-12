Loro Piceno, ruba i cerchioni e gli specchietti dell'auto: inchiodato dalla videosorveglianza

LORO PICENO - Ruba i cerchioni e gli specchietti dell'auto: ma è inchiodato dalla videosorveglianza. I carabinieri di Loro Piceno hanno denunciato un quarantaquattrenne residente in zona per furto di vari componenti di un’auto a Sant’Angelo in Pontano. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato individuato grazie all’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale e alla raccolta di prove testimoniali.

I militari di San Ginesio sono intervenuti per un incidente avvenuto intorno alle 20.30 del 17 scorso a San Severino Marche, sulla SP 502, denunciando il conducente dell’autovettura che era andata fuori strada, senza coinvolgere altri veicoli.

L’uomo, del 94, residente in Provincia, è stato infatti sottoposto agli accertamenti sull’assunzione di alcol o droga, richiesti dai militari presso l’ospedale di Camerino ove egli era stato trasportato per le cure del caso; l’esito delle analisi ha fatto mergere un tasso alcolemico di 3,19 grammi/l. Oltre al ritiro della patente, i militari hanno sequestrato l’autovettura per la conseguente confisca.

Ieri, nell’ambito di un servizio coordinato svoltosi su San Severino Marche e Tolentino, con numerose pattuglie dedicate al controllo del territorio, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Ancona con i militari di Tolentino ha proceduto al controllo di alcune attività commerciali, sanzionando a livello contravvenzionale un esercizio per omissioni in materia di autocontrollo nella gestione e tracciabilità degli alimenti.