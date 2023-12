PEDASO - Ha venduto online un’assicurazione Rca per l’auto al prezzo di 367 euro, ma una volta intascata la somma, ha fatto perdere le tracce, senza garantire alcuna copertura al compratore. Dopo le indagini dei carabinieri di Pedaso, è stato individuato e denunciato un 42enne di origini calabresi, già noto alle forze dell’ordine. Dovrà rispondere del reato di truffa.

La ricostruzione

I militari sono arrivati a lui analizzando tabulati telefonici e documentazione bancaria. Il truffatore aveva proposto l’accordo tramite il web e l’ignara vittima, attirata dal prezzo conveniente, aveva abboccato. Perfezionato il pagamento, però, non si è fatto più vivo. Decisiva per risolvere il caso la tempestività degli accertamenti da parte dell’Arma, che hanno permesso di risalire all’autore del raggiro e denunciare alla magistratura il responsabile. L’ennesimo caso di utente truffato online spinge il comando provinciale dei carabinieri a rinnovare alcune raccomandazioni. Poche indicazioni, ma spesso decisive. In primo luogo, si raccomanda di fare acquisti solo su piattaforme e siti sicuri, evitando di finire, tramite qualche link arrivato via mail o su messaggio, negli angoli più oscuri del web. Fondamentale poi verificare l’autenticità del venditore e leggere accuratamente le condizioni, prima di perfezionare un acquisto. Sconsigliato, poi, fornire dati personali o finanziari a persone o siti di dubbia provenienza.

Le recensioni

Un aiuto, per verificare l’affidabilità delle piattaforme di pagamento, può arrivare dalle recensioni degli acquirenti. Se qualcosa non torna, meglio la prudenza, effettuando ricerche online per verificare se altri utenti abbiano avuto esperienze negative. Sono semplici precauzioni che possono ridurre in modo sostanziale il rischio di finire in trappola. Le forze dell’ordine sottolineano infine l’importanza di denunciare prontamente ogni reato subito, per assicurare alla giustizia i responsabili.