PEDASO - Risate a crepapelle al teatro di Pedaso, una cittadina rivierasca che ormai si caratterizza anche per aver portato Zelig nella riviera fermana. L’associazione culturale Artistic Picenum di Giuseppe Cameli si è superata quest’anno, con i tre appuntamenti che lanciano su Zelig i comici marchigiani. Sabato scorso c’è stata la seconda semifinale Open Mic, il laboratorio di Zelig per la ricerca di nuovi talenti. La finale sarà il 16 marzo alle 21.30 sempre al cineteatro Valdaso e vi parteciperanno i quattro finalisti risultati vincitori sabato sera: Articolo Determinativo, Patrizia Mochi, Alessio Fusco in arte Picciotto, Mirko Eleonori ai quali si aggiungono gli altri quattro già proclamati nella prima semifinale: Duo Bromance, Elisabetta Sabatini, Carolina Vicentini, Ennio Monachesi. In 8 si contenderanno la finale del 16 marzo, con ospite d'onore Giovanni Cacioppo.

Il palco

A condurre la serata sabato Paulina Pieprzka, ospite d’eccezione uno strepitoso Piero Massimo Macchini, al massimo delle sue performance. Il comico performer si conferma un personaggio di punta della comicità, continuamente alla ricerca di nuovi personaggi, nuovi modi di raccontare, capace sempre di far riflettere dopo la risata. Felice connubio tra Artistic Picenum, Macchini – che nelle Marche ha fondato la scuola internazionale di comicità Magnasarache - e gli autori di Zelig che con le performance sul palco di Pedaso sono alla ricerca di nuoti talenti da importare sul piccolo schermo.

La soddisfazione

Perché gli autori di Zelig sono venuti a Pedaso per vedere di persona come si fa cabaret, soddisfatto Teo Guadalupi per l’alta professionalità riscontrata in tutti i partecipanti, votati direttamente dal numeroso pubblico presente in teatro. Nelle prime file c’erano il sindaco Vincenzo Berdini e il vicesindaco Giuseppe Galasso, che hanno assicurato tutto l’appoggio da parte dell’amministrazione comunale necessario a sviluppare iniziative di questo genere. Da sottolineare l’alto valore della serata sul piano artistico più in generale, con la partecipazione del Balletto delle Marche di Jesi, direzione artistica Alice Bellagamba e il saltarello marchigiano del gruppo folkloristico Li matti de Montecò.

L’impegno

E da sottolineare anche l’impeccabile organizzazione, con il presidente dell'associazione Cameli e la vice Martina Gasparrini, c'è una bella squadra motivata, con molte quote rosa. Prossimo appuntamento dunque il 16 marzo con le finali, e ospite della serata sarà Cacioppo. Info e prenotazioni in cartolibreria Camilletti's di Pedaso e Merceria il Cigno di Grottammare, telefono 347 540 6630.