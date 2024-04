Guida l'autobus per Roma (pieno di persone) parlando al cellulare: la Polstrada lo ferma a Pedaso e si accorge che il mezzo è fuorilegge

PEDASO - Guidava l'autobus diretto a Roma, pieno di persone, e parlava al telefono. Una pattuglia della Polstrada di Fermo lo intercetta sylla Statale 16 all'altezza di Pedaso e ferma i mezzo: dopo aver contestato agli agenti l’infrazione per l’uso cellulare durante la guida, gli agenti hanno effettuato un controllo sui documenti dell'autobus che stava effettuando un trasporto interregionale di persone ed hanno verificato i sistemi di equipaggiamento.

Tra i sistemi di sicurezza, i poliziotti hanno accertato il blocco dell’apertura di emergenza della porta posteriore che, in caso di incidente stradale, incendio e qualsiasi anomalia, consente ai passeggeri di scendere autonomamente ed abbandonare velocemente il veicolo. Alla fine il conducente è stato sanzionato, oltre che per l’uso del telefono cellulare durante la guida, per l’inefficienza del sistema di equipaggiamento del veicolo: allo stesso tempo è stata inviata una segnalazione alla Motorizzazione Civile per la revisione straordinaria dell’autobus.