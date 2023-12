Pedaso, maltratta la moglie e la figlia minorenne: ora non può più avvicinarsi a casa (e a scuola)

PEDASO - Maltratta la moglie e la figlia piccola: ora non può più avvicinarsi a casa (e a scuola). La misura del divieto di avvicinamento ed allontanamento dalla casa familiare è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Pedaso, nei confronti di un romeno 47enne, residente a Pedaso, per reati di maltrattamenti in famiglia. La misura cautelare, richiesta dalla locale Procura della Repubblica, è stata condivisa in seguito alle risultanze investigative refertate e avviate dai militari per i fatti denunciati dalla moglie nel settembre scorso. In particolare, la donna ha denunciato di essere vittima di percosse e violenze psicologiche esercitate dall'uomo anche nel loro paese di origine, nonché nei confronti della figlia minore. L'uomo è un operaio e la misura cautelare notificata impone il divieto di avvicinamento alle persone offese, dal luogo di abitazione e dalla scuola della figlia minore.