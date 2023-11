MACERATA Di notte va a casa della compagna ubriaco nonostante il divieto di avvicinamento, lei lo caccia e chiama la polizia. All’arrivo degli agenti lui reagisce e li aggredisce: arrestato un muratore 51enne peruviano. Deve rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e di violazione del divieto di avvicinamento.

L’arresto è scattato alle prime ore di ieri. Circa due settimane fa invece gli agenti della questura di Macerata gli avevano notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla compagna disposta dal giudice per le indagini preliminari Daniela Bellesi dopo che la donna, una connazionale dell’indagato, lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia. La misura prevedeva anche l’applicazione di un braccialetto elettronico che avrebbe monitorato gli spostamenti del 51enne segnalando un eventuale avvicinamento alla persona offesa, ma il dispositivo non era ancora arrivato.

Riappacificazione a scadenza

Nel frattempo, da quanto sarebbe emerso, tra i due ci sarebbe stata una sorta di riappacificazione e nella notte tra lunedì e ieri il 51enne avrebbe raggiunto l’abitazione della compagna. A un certo punto però lei lo avrebbe cacciato di casa per poi chiamare le forze dell’ordine.

A seguito della richiesta di intervento sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante che ha rintracciato il peruviano nei pressi dell’abitazione della donna. Alla vista dei poliziotti però lo straniero avrebbe reagito aggredendoli, è stato quindi bloccato e arrestato per violazione del divieto di avvicinamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Su disposizione del pubblico ministero di turno Rita Barbieri l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto e il conseguente giudizio direttissimo. Il peruviano è difeso dall’avvocato Aldo Rino Sichetti.