Macerata, Sferisterio senza barriere: il Comune vince il bando. Si pensa a una soluzione per l'ascensore

MACERATA- Il Comune di Macerata si è aggiudicato un bando per l'accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche nello Sferisterio anche in funzione della musealizzazione. Per la programmazione e progettazione degli interventi è stato conferito incarico professionale ad uno studio di architettura specializzato nella predisposizione del Peba (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche); lo studio indica le opere idonee per garantire accessibilità a tutti coloro che hanno disabilità sia fisiche che cognitive.

Il Piano

Il Piano è stato elaborato, nel pieno rispetto della attuale normativa nazionale e sovranazionale e «in piena sintonia con le attuali politiche del governo».

Il Piano contiene sia l'analisi delle criticità riscontrate, sia le proposte progettuali di massima per l'eliminazione delle barriere, non soltanto quelle fisiche ma anche, ad esempio, quelle sull'accessibilità del sito internet e propone una pianificazione e coordinamento sugli interventi da eseguire. Nell'ambito di questo lavoro è stato anche affrontato il tema della dotazione di un ascensore che consentirebbe l'accessibilità anche alle gradinate, ai palchi ed alla sala Cesanelli senza barriere architettoniche.