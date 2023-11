M'ama non M'ama, a Fermignano inaugurata la quarta casetta rossa. Il ricordo delle 106 vittime di femminicidio

FERMIGNANO - Con l’inaugurazione della quarta casetta rossa - il presidio bookcrossing in zona Bivio Borzaga, realizzato in collaborazione con il Comitato di quartiere - ha preso ufficialmente, nella giornata di sabato 25 novembre, il via il ricco programma che compone l’ottava edizione di M’ama non M’ama, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere voluta dal Comune di Fermignano e promossa dalle associazioni fermignanesi de.Sidera associazione di psicologia e sessuologia, Il Vascello, Luoghi Comuni, e la book blogger Milena Scaramucci (caramilena_libri).

Eventi gratuiti

Fino all’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna – la città di Fermignano ospiterà eventi gratuiti aperti alla popolazione volti a sensibilizzare sulla violenza di genere come crimine contro l’umanità (ONU).

La giornata è proseguita al vecchio campo sportivo di via Maccioni con l’esposizione delle illustrazioni realizzate da Alessandro Tontini per la campagna di sensibilizzazione e della iconica “M” simbolo di M’ama non M’ama, quindi all’enoteca Calice Divino con Giacomo Buccarelli (“Musica e parole d’amore in concerto”). Gli eventi sono stati preceduti da un momento di riflessione e dal ricordo di Giulia Cecchettin e delle altre 106 vittime dei femminicidi commessi quest’anno in Italia.