Non può avvicinarsi all'ex ma è sorpreso davanti casa dal carabiniere fuori servizio: arrestato

PESARO - Lo vedono uscire da casa della compagna, arrestato. Lui è un 50enne pesarese, già noto alla giustizia per fatti legati anche alla droga, visto da un carabiniere fuori dal servizio davanti al portone della ex. Sull’uomo grava un divieto di avvicinamento per un passato di maltrattamenti e violenza.

Un rapporto travagliato, un tira e molla in cui lei più volte lo ha riaccolto, ma altre volte ne ha denunciato la presenza molesta. Infatti non sarebbe la prima volta che avrebbe infranto il divieto. Il militare ha avvisato i colleghi e da un rapido controllo al terminale è emerso che i suoi comportamenti hanno portato a un aggravio della misura: è stato arrestato e portato in carcere. E’ il caso in cui è molto importante denunciare per far sì che le persone violente possano stare alla larga prima che possano commettere gesti estremi. Un commercialista barese di 64 anni è stato portato in carcere perchè gravato da un decreto di carcerazione per una pena definitiva di un anno legata a reati tributari.

