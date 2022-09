Funerali a Pianello, folla per l'ultimo saluto alle vittime dell'alluvione. La fidanzata di Andrea Tisba: «Ti aspetterò per sempre». Acquaroli in silenzio

OSTRA - Ad attendere il passaggio dei carri funebri la tanta gente che oggi pomeriggio si è radunata nel complesso sportivo per dare l'ultimo saluto ad Andrea e Giuseppe Tisba (padre e figlio), Diego Chiappetti e Ferdinando Olivi, morti la sera del 15 settembre, quando la piccola frazione è stata invasa da acqua e fango.Il giorno del dolore: dopo la funzione, i quattro feretri delle vittime dell'alluvione di Pianello di Ostra, in lutto cittadino, hanno lasciato il campo sportivo per dirigersi verso il cimitero del paese. A precedere l'uscita delle bare è stato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

L'amore di Emma per Andrea

«Ti ho fatto attendere tante volte, ma adesso sono io ad aspettare te e non dovrai avere fretta, perché io ti aspetterò per sempre». Le parole di Emma, la fidanzata di Andrea Tisba, il 25enne di di Pianello di Ostra morto insieme al padre Giuseppe, di 65 anni, sono dei macigni. Emma si è rivolta ai presenti e ha parlato di Andrea con il tempo del presente, come se lui fosse ancora accanto a lei. La ragazza ha raccontato piccoli aneddoti della loro vita insieme. E se all'inizio del suo discorso ha detto di aver «conosciuto l'amore» grazie a questo ragazzo, ha concluso ringraziandolo per averle dato il loro «piccolo infinito»