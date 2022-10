OSTRA - A Pianello, che ha pagato il tributo più alto dell’alluvione, la squadra di calcio del quartiere ha fatto il suo esordio casalingo sabato in Seconda categoria, contro il Monsano. Prima del fischio d’inizio e del minuto di raccoglimento per le vittime, il vicesindaco Romagnoli ha consegnato una targa all’attaccante Mattia Marchetti, di professione poliziotto, che nella tragica notte del 15 settembre ha salvato un vicino di casa in un campo. E proprio l’agente-bomber ha segnato la doppietta con cui il Pianello ha vinto per 2-1. Due reti che regalano alla squadra i primi tre punti della sua ancora breve storia in Seconda categoria ma il gol più importante, anche se non figurerà negli annali del calcio, resterà quello che Mattia ha segnato la notte dell’alluvione.