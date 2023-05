ANCONA Un guizzo ad una manciata di secondi dal termine del recupero che cambia drasticamente lo scenario della sfida playoff con il Lecco. Correva il minuto 93, terzo di recupero, quando Di Massimo è andato in percussione in area lecchese. Conclusione del fantasista respinta in qualche modo, la palla che rimane lì apparentemente preda del nugolo di difensori disposti a protezione della porta. Invece un lampo rosso passa in mezzo a ben quattro avversari: è Mirco Petrella che irrompe in corsa, si avventa in spaccata sul pallone, colpo di precisione e palla in rete. Un gol che vale il 2-2 acciuffato per i capelli.



Un gol per sperare



Un gol che permette all’Ancona di guardare con rinnovata fiducia al match di ritorno in programma lunedì al Rigamonti Ceppi. Se prima i dorici per centrare la qualificazione avrebbero dovuto vincere con doppio margine, adesso basterà una vittoria con qualunque risultato per passare anche questo turno. Un dettaglio irrilevante? Chiedete a Carrara per informazioni. Mirco Petrella l’ha vissuta così: «Negli ultimi quindici minuti abbiamo ribaltato il risultato. Chiaro che gli episodi in partite come questa, come si dice sporche, contano molto. Dobbiamo ad essere bravi a girarli a nostro favore». Il suo gol è una frustata di entusiasmo per Petrella ma anche per tutta la squadra.



Nessuna polemica



Il diretto interessato smorza sul nascere ogni polemica sulla sua esclusione: «Le scelte spettano al nostro allenatore. A me tocca farmi trovare pronto ogni volta che vengo chiamato in causa e cercare di dare il meglio. Sono contento per aver segnato un gol importante. Mi alleno e lavoro per questo obiettivo, per essere sempre pronto ad aiutare la squadra». La gara di andata è in archivio ma aiuta a comprendere come va preparato il ritorno: «Gli ultimi minuti del match hanno cambiato la nostra prospettiva in meglio, ora siamo fiduciosi Però sappiamo di dover preparare la gara di ritorno con il Lecco come tutte le altre di questi playoff. Sappiamo bene però che queste partite sono molto particolari. Spesso vengono fuori incontri che si sviluppano in modo molto diverso da come si pensava che potesse andare. Dobbiamo essere capaci di interpretare al meglio ogni situazione che si crea e comunque l’Ancona ha dimostrato ancora una volta di non mollare mai fino all’ultimo minuto». Per Mirco Petrella si tratta del sesto gol stagionale, un fatturato realizzativo non trascurabile per un giocatore tormentato dagli infortuni per tutta la stagione.