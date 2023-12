Ancona, controlli serrati sul territorio prima del Natale: denunciati due uomini. Uno è un giovanissimo già noto

ANCONA Controlli serrati in prossimità del Natale da parte della Questura di Ancona. In particolare durante il servizio straordinario di controllo del territorio le persone identificate sono state 37, di cui 10 con precedenti.

LEGGI ANCHE: Inseguiti dalla polizia speronano la Volante: uno fugge, bloccato da un passante. In auto 10 chili di droga

I dettagli

Inoltre, durante il servizio nelle vie del centro un uomo di 50 anni è stato denunciato per ubriachezza molesta, in quanto si presentava con atteggiamento minaccioso nei confronti degli operatori, pronunciando frasi sconnesse e prive di logica. Infine, un giovane di origine nigeriane di 22 anni già gravato da precedenti è stato trovato in possesso di circa 68 grammi di hashish.