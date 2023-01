Frana, riaperta a senso unico la strada di Pianello. Sollievo generale: «Ora possono tornare i turisti dell'ambiente»

CAGLI - Habemus strada di Pianello. A partire dalla serata di martedì, la strada Pietralunga in località Pianello, interrotta da una importante frana, caduta al km 10+400 lo scorso 16 dicembre, è stata riaperta al transito con senso unico alternato regolato da semaforo.

«Il passaggio dei veicoli a senso unico resterà attivato fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della parete sovrastante, la cui durata è stimata in circa 30 giorni - comunica il servizio viabilità della Provincia - si ringraziano le imprese e il personale provinciale per la disponibilità e l’impegno che hanno consentito, pur in periodi festivi, la riapertura della strada in tempi celeri considerando la complessità e consistenza dell’intervento. Questo ha permesso anche di rispettare gli impegni per contenere il disagio delle popolazioni dell’entroterra, già provate da altri eventi calamitosi».

I ringraziamenti

Grande la soddisfazione da parte di tutti gli abitanti di Pianello e dei paesi limitrofi che, negli ultimi 17 giorni, sono stati costretti ad usare come via di transito una strada di montagna dalle condizioni dissestate, passando per Moria.

«La popolazione è naturalmente contenta della riapertura della strada - commenta un cittadino di Pianello - . Per il futuro ci aspettiamo un continuativo monitoraggio delle pareti rocciose in tutto il tratto fino a Secchiano. La prevenzione è fondamentale. In quest’ottica andrebbe valutata anche una sistemazione della strada che collega Pianello a Cantiano, tramite Moria, fondamentale nella gestione di emergenze di viabilità come quella recente. È ancora prematura una stima dell’impatto negativo della frana sulle attività economiche locali, soprattutto nel periodo compreso tra Natale e Capodanno. Ad ogni modo Pianello e di nuovo aperta agli amanti della natura, del buon cibo e delle attività outdoor».

La soddisfazione

Soddisfazione anche da parte dei gestori di bar, ristoranti e attività commerciali fortemente penalizzati dall’azzeramento del turismo naturalistico durante le festività natalizie e dalle difficoltà logistiche per la consegna di forniture. «Ci tengo a ringraziare per la riapertura della strada, visto il grande lavoro fatto dalla Provincia, anche celere, durante le festività - segnala Raffaele Papi, titolare di un bar nel centro di Pianello -. Unico grande neo che rimane è la consapevolezza di essere stati isolati per emergenze sanitarie e di sicurezza in un periodo così lungo».

Finiti i disagi

La riapertura della strada ha fatto tirare un sospiro di sollievo anche ai genitori dei ragazzi di Pianello che frequentano la scuola media a Cagli e, negli ultimi giorni di scuola prima dello stop natalizio, erano partiti da casa alle 6,40 invece che alle quotidiane 7,10. «Sono contento che per l’inizio delle lezioni la strada sia percorribile e sia finito il disagio per gli alunni e le loro famiglie», commenta Edoardo Virgili, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Franco Michelini Tocci.

L’unica via di collegamento con la frazione di Pianello, quindi, è di nuovo aperta ma ha dimostrato tutta la sua fragilità e, soprattutto, la sua imprescindibile funzione logistica per garantire la sicurezza, già strutturalmente precaria, la gestione delle emergenze e, in generale, la vita di un intero territorio.