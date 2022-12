Frana a Pianello, strada chiusa al traffico: da lunedì al via i lavori

PESARO – La strada provinciale 29 Pietralunga è attualmente chiusa al traffico per frana in località Pianello. Il Servizio viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino comunica che «si stanno completando le operazioni di messa in sicurezza della parete sovrastante e lunedì 2 gennaio partiranno le operazioni di posa dei muri e di rimozione del materiale finalizzate alla riapertura della strada entro i primi giorni della prossima settimana, con transito ad una sola corsia fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della parete».

Numerose le proteste pervenute negli ultimi giorni, anche tramite i social, sui disagi creati dalla strada chiusa.