Chiara Ferragni, Scavolini firma la cucina del suo nuovo quartier generale

PESARO - È firmata Scavolini l'area kitchen del quartier generale del Brand Chiara Ferragni: la nuova sede operativa - situata nel cuore di Milano - ospita lo showroom e gli uffici del marchio fondato dall’imprenditrice digitale per eccellenza.

"Perfettamente in linea con il concept del progetto architettonico - spiega una nota dell'azienda - , per arredare la zona dedicata alla pausa pranzo e ai momenti di break, è stata scelta la collezione DeLinea di Scavolini: la cucina, design Vuesse, è infatti espressione di uno stile sofisticato in cui i dettagli fanno la differenza.

L’elevata capacità dell’azienda di Pesaro di offrire soluzioni personalizzate ha permesso di creare per questa cornice unica una composizione totalmente custom made, capace di esaltare il carattere e la personalità dell’ambiente, in un elegante equilibrio tra estetica e funzionalità. Con questa realizzazione Scavolini si fa, ancora una volta, portavoce dell’eccellenza del made in Italy nel mondo e si conferma partner esclusivo per i progetti d’interni più prestigiosi".