PESARO - Binomio sempre più forte, legame di ferro. Francesco 'Peccò Bagnaia, campione del mondo di Moto Gp 2022, riceverà la Cittadinanza benemerita di Pesaro. Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la proposta che il sindaco Matteo Ricci aveva lanciato lo scorso 6 novembre, dopo la conquista del titolo mondiale.

«Tutti noi abbiamo esultato per la sua straordinaria vittoria che ha riportato il motociclismo italiano sul tetto del mondo dopo tanti anni - ha spiegato Ricci -. Bagnaia è un talento, cresciuto sotto la guida del più grande di sempre, Valentino Rossi, nel nostro territorio che si conferma Terra di Piloti e Motori. La cittadinanza è il giusto riconoscimento ad un campione che ha scelto di vivere a Pesaro e un modo per rafforza ulteriormente la nostra strategia di comunicazione e turistica della città». Tra Pesaro, Tavullia e Misano «c'è un unicum mondiale legato al motociclismo: storia, tradizione, piloti, case motociclistiche».

«Una collaborazione che vogliamo fortificare. Insieme al Comune di Tavullia, - ha aggiunto - che ha un'idea simile a quella sviluppata da noi, decideremo come costruire il momento ufficiale per la consegna della cittadinanza per farlo diventare una grande festa per tutto il territorio». Nel 2018 si era aggiudicato il campionato del mondo di Moto2, diventando il primo pilota della scuderia Sky Racing TeamVR46 a vincere un titolo mondiale. La cittadinanza onoraria è assegnata «tenuto conto che si è trasferito da tempo a Pesaro, affiancato dal mito Valentino Rossi e sostenuto anche dall'entusiasmo della città che lo considera un pesarese a tutti gli effetti, e che con la vittoria del titolo, nella classe regina, di Campione del Mondo ha rafforzato il nome della Pesaro sportiva onorando la Terra dei piloti e dei motori».