Pesaro, ruota panoramica bocciata dalla Sovrintendenza: «Rischio archeologico e oscura i monumenti»

PESARO - La Sovrintendenza “ferma” la ruota panoramica: negata l’autorizzazione in piazzale Matteotti. «Rischio archeologico con la Domus e altera la percezione di Rocca Costanza e Palazzo Baldassini. Cercate spazi più ampi per la ruota». La ruota panoramica, attrazione-seguito della torre di piazzale della Libertà, avrebbe dovuto accendere le luci a metà novembre. Questa era la data annunciata dall’amministrazione comunale. Ma, arrivati proprio a metà novembre, mentre in piazza del Popolo è iniziato il montaggio del villaggio natalizio con la pista di ghiaccio circolare, della ruota non vi è traccia.

Questo, nonostante il gestore abbia da tempo presentato in Comune la richiesta di concessione per l’installazione della struttura. Il ritardo sui tempi è dovuto alla difficoltà di individuare una location compatibile sotto diversi punti di vista, logistico, spazi, tutela dei beni circostanti, rischi connessi al terreno, e altre valutazioni. Tra i motivi, c’è sicuramente il parere negativo che la Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha inviato in Comune. Un parere richiesto dal responsabile dei Lavori Pubblici con una richiesta protocollata il 21 ottobre, integrata da una nota del giorno successivo, con la quale si specifica che il periodo di permanenza dell’installazione sarà da metà novembre a fine febbraio 2020.

