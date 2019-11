Senigallia, selfie e foto nello spettacolo di luci: lo show di Natale sarà da cartolina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Addio vecchie luminarie , in centro storico arrivano giganti installazioni luminose. A forma di stelle, pacchi dono e altro ancora, dove la gente potrà entrare, interagire e scattarsi selfie. Le luci appese da un edificio all’altro saranno sostituite da addobbi originali. L’altra novità, del pacchetto che oggi approderà in giunta e che nei prossimi giorni verrà illustrato alle associazioni di categoria, riguarda un albero di Natale alto 14 metri in piazza Roma.Dopo la versione dello scorso anno, fatto di sfere ed alto sei metri, quest’anno sarà più alto e avrà una forma a spirale con un gioco di luci e colori. Un cambio netto, che rompe gli schemi con il passato. «Il pacchetto natalizio sarà composto non più dalle tradizionali luminarie bensì da installazioni di luci colorate – spiega Enzo Monachesi, assessore ai Lavori pubblici –, ciò significa che i luoghi principali del centro storico avranno degli spazi illuminati dove la gente potrà interagire e scattarsi, perché no, delle fotografie».Cartoline originali da Senigallia che finiranno sui social. Le classiche luminarie, sono ormai frutto di un’omologazione a cui la città dalla spiaggia di velluto vuole sottrarsi, rimarcando la sua originalità ed identità. «Alcune zone saranno illuminate – prosegue l’assessore – penso ai Portici Ercolani, al Foro Annonario o al Corso ma non con il classico filo di luci, sarà qualcosa di più suggestivo poi nelle altre vie e piazze metteremo appunto le installazioni. Sarà come camminare in un contesto incantato, entrando da un portale e seguendo un percorso scandito da queste ampie strutture illuminate. Insomma un luogo da favola».Importante sarà il contributo dei commercianti per illuminare e addobbare insieme le proprie zone. «Il Comune, con un importante investimento di 37mila euro, allestiràle installazioni e alcune luci nei luoghi principali – prosegue l’assessore –, il resto lo dovranno fare i commercianti inserendo addobbi, iniziative e altro che andrà a completare l’offerta del Comune. Il loro contributo è fondamentale». Da quest’anno non ci saranno le luminarie in ogni via proprio perché è stato studiato un pacchetto diverso, per rendere magico e suggestivo il centro storico, ma gli esercenti a proprie spese potranno proporre al Comune allestimenti, collaborando tra colleghi per sceglierli. Restano delle incognite. «Quest’anno, come aveva anticipato il sindaco, c’era la volontà di illuminare anche piazza Garibaldi – spiega Monachesi –, però abbiamo deciso di riconfermare il videomapping che avrà come tema la fotografia. Siccome per le proiezioni è necessario avere il buio intorno, non credo sarà possibile inserire dei punti luce».In forse ancora anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Fino a ieri infatti ancora non era arrivata la richiesta in Comune. Per il resto confermati i mercatini, la casa di Babbo Natale e gli sconti abbinati alla mostra di Oliviero Toscani. Tramite dei coupon regalati dai commercianti, che aderiranno ad un’iniziativa di Cna, i clienti potranno spendere 4 euro anziché 8 per entrare inoltre riceveranno buoni sconto da utilizzare nelle botteghe del centro. Confermati gli sconti del 50% sulla sosta per chi paga con MyCicero. Dal 30 novembre, data che coincide con l’accensione delle installazioni, la sosta si pagherà 50 centesimi invece di un euro. Previsti bus navetta nei weekend per collegare il centro con i parcheggi scambiatori. Un servizio che verrà finanziato dalle associazioni di categoria.