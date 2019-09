La maxi ruota girerà ancora E non solo in piazza Cavour Ipotesi bis in primavera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Tornerà a illuminare piazza Cavour con le sue vertiginose giravolte in technicolor per più di due mesi, dal 23 novembre prossimo. Ma la ruota panoramica, confermatissima star di BiAnconatale per la terza edizione consecutiva, potrebbe stazionare ad Ancona anche nei mesi successivi, tra la primavera e l’inizio dell’estate, ma in una location diversa, possibilmente con vista mare. Al porto antico (ma è un’ipotesi con molte controindicazioni) o al Passetto, dove però bisognerebbe superare le difficoltà legate al rischio di vento. È un’ipotesi presa in considerazione già dall’anno scorso, quando i titolari della Giocopremio di Forlì, la ditta che dal 2017 porta ad Ancona la ruota semovente più grande d’Italia con i suoi 40 metri di altezza, avevano chiesto di poterla installare nell’area del porto antico, cercando di replicare nelle Marche certe fortunate esperienze sperimentate da ruote simili in Romagna e di recente anche a Bari.