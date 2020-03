Pesaro, tormenta le vicine di casa, nonnina di 77 anni condannata per stalking

PESARO - Vicine di casa tormentate, nonnina di 77 anni condannata a 2 anni e 8 mesi. Secondo l’accusa la anziana per due anni avrebbe tormentato le sue dirimpettaie a Ginestreto. Finchè i carabinieri l’hanno messa agli arresti domiciliari, in un’altra abitazione per porre fine al contatto tra le due famiglie. Secondo le varie querele presentate è accusata di aver gettato olio sulle scale condominiali, mozziconi di sigaretta accesi che avrebbero fatto prendere fuoco a un capanno, sacchetti della spazzatura lasciati nel giardino della vicina, minacce di morte che hanno prodotto più querele.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata l’olio, tanto che la vittima è scivolata rompendosi un polso. La anziana è accusata di stalking, atti persecutori. Nella richiesta della misura cautelare chiesta dal pubblico ministero la signora avrebbe “agito con pervicacia ed una certa dose di malvagità nei confronti delle vicine. Le quali vivono nell’angoscia di essere aggredite, picchiate, ferite se non uccise”. Dopo una serie di udienze in cui sono stati sentiti vari testi tra cui le vittime e l’imputata, è arrivata la sentenza. Il pubblico ministero ha chiesto due anni e sei mesi, mentre il giudice ha aumentato la condanna a 2 anni e 8 mesi.

