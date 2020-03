Pesaro, la coppia scoppia per gelosia: volano schiaffi, piatti e querele. I carabinieri ritirano una pistola

PESARO - Lite di coppia furibonda, i carabinieri per precauzione ritirano l’arma di lui. Nella tarda serata di domenica, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pesaro sono intervenuti in centro a Pesaro nell’abitazione dove un uomo ed una donna, due quarantenni legati sentimentalmente da anni, hanno litigato per motivi di gelosia. Ma dalle parole si è passati alle vie di fatto: qualche schiaffo, ma anche lancio di piatti e suppellettili. Un litigio di gelosia in piena regola, seguendo un copione abbastanza comune.

I carabinieri hanno trovato una situazione abbastanza tesa e c’è voluto un po’ di tempo per tranquillizzare i due, ma alla fine, grazie alla capacità di interazione dei militari, il dissidio è stato ricomposto, ma non senza strascichi. Infatti i due, che non sono voluti ricorrere a nessun tipo di intervento medico, si sono promessi una vicendevole querela. Ma oltre agli strascichi legali e sentimentali, c’è dell’altro. In questi casi, i carabinieri non si sono accontentati di calmare gli animi e dare la loro eventuale assistenza alle vittime dei reati, ma hanno portato avanti accertamenti ed interventi più completi per evitare il riaccendersi degli animi e soprattutto perché certi fatti non abbiano un seguito ben più grave. Così hanno scoperto che l’uomo, che non risiede a Pesaro, si era portato una pistola e delle munizioni che deteneva regolarmente, essendo un appassionato di tiro, tanto da essere iscritto al poligono per esercitarsi. Proprio per scongiurare una tragica evoluzione di quanto appena accaduto, i militari intervenuti hanno ritirato a scopo cautelativo l’arma e le munizioni in virtù delle norme a tutela della pubblica e privata incolumità, ed interessato le autorità competenti in materia.

