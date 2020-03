Niente precedenza: ragazzo di 20 anni sfonda il parabrezza dell’auto

ANCONA - Una parola di troppo e si passa alle vie di fatto al punto tale che per riportare la calma occorre l’intervento della Polizia che ha denunciato per danneggiamento un ventenne di Ancona. Attimi di tensione ieri pomeriggio all’incrocio tra via Matteotti e Largo Curiel, dove una coppia di veneti, moglie e marito, forse non pratici della zona, a bordo di un’auto non hanno rispettato il segnale di precedenza posto all’incrocio proprio tra Largo Curiel e via Matteotti rischiando di finire addosso ad un seconda macchina. In pochi istanti la situazione si è fatta incandescente con il 20enne, conducente della vettura proveniente da via Matteotti, che è salito sopra il cofano dell’altra auto sfondando il parabrezza del mezzo.

La bagarre è tornata sotto controllo grazie all’arrivo di una volante della Questura di Ancona. La 50enne veneta in preda al panico per l’esperienza appena vissuta è stata accompagnata dai volontari della Croce Gialla di Ancona per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.

